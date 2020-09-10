В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 10 сентября. За последние сутки заразился еще 2 551 человек, излечилось 1 157 пациентов и скончалось 45.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 4 606 случаев;

Волынская область - 6 092 случая;

Днепропетровская область - 3 012 случаев;

Донецкая область - 1 852 случая;

Житомирская область - 3 938 случаев;

Закарпатская область - 8 359 случаев;

Запорожская область - 2 081 случай;

Ивано-Франковская область - 10 802 случая;

Кировоградская область - 874 случая;

Киев - 16 119 случаев;

Киевская область - 6 554 случая;

Львовская область - 16 452 случая;

Луганская область - 503 случая;

Николаевская область - 1 766 случаев;

Одесская область - 8 874 случая;

Полтавская область - 1 069 случаев;

Ровенская область - 10 073 случая;

Сумская область - 2 187 случаев;

Тернопольская область - 8 075 случаев;

Харьковская область - 11 832 случая;

Херсонская область - 558 случаев;

Хмельницкая область - 3 497 случаев;

Черновицкая область - 11 715 случаев;

Черкасская область - 2 177 случаев;

Черниговская область - 2 545 случаев.

Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.

Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу.