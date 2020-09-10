Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 10 сентября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 10 сентября. За последние сутки заразился еще 2 551 человек, излечилось 1 157 пациентов и скончалось 45.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 4 606 случаев;
- Волынская область - 6 092 случая;
- Днепропетровская область - 3 012 случаев;
- Донецкая область - 1 852 случая;
- Житомирская область - 3 938 случаев;
- Закарпатская область - 8 359 случаев;
- Запорожская область - 2 081 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 802 случая;
- Кировоградская область - 874 случая;
- Киев - 16 119 случаев;
- Киевская область - 6 554 случая;
- Львовская область - 16 452 случая;
- Луганская область - 503 случая;
- Николаевская область - 1 766 случаев;
- Одесская область - 8 874 случая;
- Полтавская область - 1 069 случаев;
- Ровенская область - 10 073 случая;
- Сумская область - 2 187 случаев;
- Тернопольская область - 8 075 случаев;
- Харьковская область - 11 832 случая;
- Херсонская область - 558 случаев;
- Хмельницкая область - 3 497 случаев;
- Черновицкая область - 11 715 случаев;
- Черкасская область - 2 177 случаев;
- Черниговская область - 2 545 случаев.
Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.
Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу.