Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 10 сентября. За последние сутки заразился еще 2 551 человек, излечилось 1 157 пациентов и скончалось 45.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 4 606 случаев;
  • Волынская область - 6 092 случая;
  • Днепропетровская область - 3 012 случаев;
  • Донецкая область - 1 852 случая;
  • Житомирская область - 3 938 случаев;
  • Закарпатская область - 8 359 случаев;
  • Запорожская область - 2 081 случай;
  • Ивано-Франковская область - 10 802 случая;
  • Кировоградская область - 874 случая;
  • Киев - 16 119 случаев;
  • Киевская область - 6 554 случая;
  • Львовская область - 16 452 случая;
  • Луганская область - 503 случая;
  • Николаевская область - 1 766 случаев;
  • Одесская область - 8 874 случая;
  • Полтавская область - 1 069 случаев;
  • Ровенская область - 10 073 случая;
  • Сумская область - 2 187 случаев;
  • Тернопольская область - 8 075 случаев;
  • Харьковская область - 11 832 случая;
  • Херсонская область - 558 случаев;
  • Хмельницкая область - 3 497 случаев;
  • Черновицкая область - 11 715 случаев;
  • Черкасская область - 2 177 случаев;
  • Черниговская область - 2 545 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.

Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу. 

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