Кипр заблокировал принятие Европейским Союзом санкций в отношении первых лиц Беларуси, ответственных за проведение президентских выборов 9 августа и разгон протестов оппозиции.

Об этом сообщают французские издания, цитируя France-Presse.

Санкции согласовали министры иностранных дел стран ЕС. А Совет Европы подготовил список белорусских чиновников, на которых распространятся ограничительные меры. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в Европе заморозят. Всего в перечень попали около 40 человек.

Однако Кипр отказался поддержать введение санкций. Это связано с тем, что страна требовала от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.

Открытие запасов газа в Средиземном море неподалеку от кипрских берегов усилило напряженность в отношениях между Кипром и Турцией, возникшую во время турецкого военного вмешательства в 1974 году, которое привело к территориальному разделу острова.

Ожидается, что следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будут обсуждать введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября.

Как писала "Страна", пока санкции в отношении руководителей Беларуси ввели Латвия, Литва и Эстония.

Мы также сообщали, что возможность введения санкций против республики рассматривают США.