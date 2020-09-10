Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Беларуси из-за Турции
Кипр заблокировал принятие Европейским Союзом санкций в отношении первых лиц Беларуси, ответственных за проведение президентских выборов 9 августа и разгон протестов оппозиции.
Об этом сообщают французские издания, цитируя France-Presse.
Санкции согласовали министры иностранных дел стран ЕС. А Совет Европы подготовил список белорусских чиновников, на которых распространятся ограничительные меры. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в Европе заморозят. Всего в перечень попали около 40 человек.
Однако Кипр отказался поддержать введение санкций. Это связано с тем, что страна требовала от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.
Открытие запасов газа в Средиземном море неподалеку от кипрских берегов усилило напряженность в отношениях между Кипром и Турцией, возникшую во время турецкого военного вмешательства в 1974 году, которое привело к территориальному разделу острова.
Ожидается, что следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будут обсуждать введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября.
Как писала "Страна", пока санкции в отношении руководителей Беларуси ввели Латвия, Литва и Эстония.
Мы также сообщали, что возможность введения санкций против республики рассматривают США.