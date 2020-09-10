В Киевской области еще 19 учебных заведений закрыли на карантин частично или полностью после того, как обнаружили коронавирус у школьника или учителя.

Об этом глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал в ходе брифинга.

"В результате, 2 405 учеников и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования", - заявил он.

Так, полностью закрыли 8 школ: Васильковские школы №1 и №2, Ирпенская школа №15, Застугнянская школа в Васильковском районе и прочие.

Еще в 11 школах на дистанционную форму обучения перевели 12 классов. Во всех названных учебных заведениях провели дезинфекцию помещений, классов и коридоров.

Также на карантин полностью закрыли 4 детских сада - два в Переяславе, один в Белой Церкви и один в селе Плесецкое Васильковского района.

Напомним, за первую учебную неделю в Киевской области частично или полностью на карантин закрыли по меньшей мере 14 школ, в которых у школьника или учителя было обнаружено заболевание.

Как сообщала "Страна", власти Василькова решили закрыть на карантин филиал школы №2, у учителя которой был обнаружен коронавирус, 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно.

Также "Страна" писала, что в двух львовских школах классы перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавируса у ассистента учителя и школьника.