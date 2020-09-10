В Минздраве рассказали, при употреблении каких продуктов у взрослых и детей чаще всего появляется аллергическая реакция, а также чем аллергия отличается от индивидуальной непереносимости продуктов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Пищевой аллергией страдает 1-3% взрослых и 4-6% детей в мире. Пищевая аллергия - это реакция иммунной системы организма на пищевые продукты. Организм вырабатывает "аллергические антитела" или иммуноглобулин E (IgE) к аллергену. Аллерген попадает в организм и связывается с антителом IgE, вызывая аллергическую реакцию. Пищевую аллергию не следует путать с пищевой непереносимостью, поскольку в их основе лежат разные механизмы. Эпидемиологические исследования показали, что почти 80% людей, которых спрашивали, есть ли у них пищевая аллергия, отвечали утвердительно, однако у них не было IgE-опосредованной пищевой аллергии", - указано в сообщении.

Более 160 продуктов питания могут вызвать аллергические реакции. Среди них самые распространенные:

злаковые изделия, содержащие глютен;

моллюски и ракообразные;

яйца;

рыба;

арахис;

соя;

молочные продукты;

орехи.

Среди детей грудного возраста наиболее распространена аллергия на яйца, молоко и молочные продукты, что часто проходит с возрастом. Аллергия на моллюсков и ракообразных встречается чаще среди взрослых, тогда как аллергия на арахис равно распространена среди всех возрастов. Симптомы пищевой аллергии обычно появляются в срок от нескольких минут до двух часов после еды.

Клинические симптомы пищевых аллергий варьируются между легким дискомфортом и угрожающими жизни реакциями, которые требуют немедленного медицинского вмешательства. Аллергические реакции могут включать крапивницу, покраснение кожи или сыпь, отек лица, языка, губ, рвоту и/или диарею, спазмы в животе, кашель, головокружение и/или тошноту, отек гортани, голосовых связок, потерю сознания и прочее.

Единственный способ контролировать аллергию для людей, страдающих от нее - это избегать употребление пищевых продуктов-аллергенов. Если симптомы прогрессируют, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью

Напомним, украинцам рассказали о видах, симптомах и лечении аллергии. Полностью избавиться от дискомфорта можно примерно за год, однако некоторые выбирают избегать аллерген.

Как сообщала "Страна", одними из самых опасных продуктов оказались тунец, яйца, устрицы и колбаса. Также в опасный список входит кофе и зеленые овощи.