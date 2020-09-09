Комитет государственной безопасности Беларуси требовал у лидера оппозиции Марии Колесниковой добровольно покинуть страну. После отказа 38-летнюю женщину насильно доставили на границу с Украиной.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Колесниковой Людмила Казакова.

Юрист рассказала, что произошло с оппозиционеркой 7 сентября.

"7 сентября после задержания возле Национального художественного музея Марию доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня. Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как она отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу", - сказала Казакова.

Ранее "Страна" приводила реконструкцию событий с отъездом к границе Колесниковой и еще двух противников режима Лукашенко.

Мы также писали, что сейчас Колесниковой грозит до пяти лет тюрьмы.