Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вскоре в Кабмине могут произойти кадровые изменения, однако пока что это не коснется министра юстиции Дениса Малюськи.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "НАШ".

"Я ожидаю, может быть максимум два, но наиболее вероятно одно кадровое изменение в Кабмине", - отметил народный депутат.

По его словам, с вероятностью около 80% можно ожидать смену одного министра, однако кого именно - пока что неясно. Вероятность смены и второго члена Кабмина пока что несколько ниже. Конкретные цифры или имена Арахамия не назвал, кроме того, что первый кандидат на увольнение - не Малюська.

Напомним, ранее "Страна" писала, что рассматривается вероятность увольнения министра финансов Марченко и министра экономики Петрашко.

Как сообщала "Страна", бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. По словам Богдана, самое большое влияние на Владимира Зеленского имеет нардеп-ресторатор Николай Тищенко. Более того, Зеленский в конце прошлого года хотел сделать Тищенко главой фракции вместо Давида Арахамии. А вот жена президента, по словам Богдана, старается не влиять на главу государства в политических вопросах. Хотя бывший чиновник добавил, что Елена Зеленская приложила усилия к ухудшению отношения к нему со стороны президента. Но более подробно эту мысль не развил.

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский не инициировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". При этом его экс-коллеги помогли нардепу не потерять мандат.