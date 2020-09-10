Шанс для перемирия: совместная инспекция вместо обстрела

Перемирие на Донбассе неожиданно получило новый шанс. Напомним, еще на прошлой неделе в "ДНР" заявили, что будут обстреливать территорию под Горловкой, которую, по их мнению, незаконно заняли украинские военные во время перемирия. Но потом предложили создать совместную инспекционную группу для выяснения ситуации и отменили приказ об обстреле.

Но главное, что это предложение было поддержано украинской делегацией в Минске на заседании переговорной группы, и совместная инспекция действительно пройдет. Чем, возможно, устранит риск возобновления боевых действий.

Нельзя исключать, что все это изначально было задумано как целостный план: выдвинуть ультиматум, чтобы заставить противоположную сторону признать проблему, а потом предложить мирное ее решение. Но в данном случае важно не это. Важно то, что вчерашнее решение показало: при желании мирное решение можно найти, можно договориться о совместных действиях и этим избежать новых боевых потерь.

Интересно, что на микроуровне подобные договоренности уже давно опробованы отдельными подразделениями стоящих друг против друга армий. Солдатам всегда легче договориться друг с другом. И даже генералам. Поэтому дело мира на Донбассе зависит от того, когда смогут договориться политики.

Интересно также то, что вчера решение о создании совместной инспекции по разнарядке стали критиковать порохоботы и националисты в соцсетях. Сторонники "партии войны" называют это позором и предательством. И это, пожалуй, лучшее доказательство того, что принятое решение – правильное.

Тем более, что это уже не первый случай официального взаимодействия противоборствующих сторон.

Все помнят знаменитые кадры с тем, как "Моторолла" обыскивал "киборгов" по пути в Донецкий аэропорт. И это было во времена Порошенко.

"Немытые дети" и наследство Порошенко

Тем временем Украине разгорелся еще один скандал из-за пренебрежительного отношения к Донбассу: говоря о детях региона, нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко назвала их "немытыми и нечесаными".

Она, правда, весьма быстро сообразила, что сказала что-то, мягко говоря, неполиткорректное, после чего выдала пост с извинениями, объясняя, что вовсе не хотела сказать ничего оскорбительного.

Хотя очевидно, что пренебрежение во всех этих словах о "войнушках", "немытых и нечесаных" явно присутствовало. Точно такое же, как когда-то у Петра Порошенко, сказавшего, что дети Донбасса всю свою жизнь проводят в подвалах.

Однако в спиче Янченко и ее извинениях был и еще один момент, мимо которого прошли все. Объясняя свое понимание проблем детей Донбасса, она рассказала, что ее муж Виктор Андрусив был вице-губернатором Донецкой области. И этим поставила под сомнение качество всей партии "Слуга народа" вообще.

Ведь люди, голосовавшие за партию Владимира Зеленского, были убеждены, что выбирают новые лица в качественно новый парламент. А оказалось, что под маской "новых лиц" туда пришли жены чиновников времен Порошенко и советники министров того же времени. Спрашивается: можно ли ожидать новой политики от парламента, куда вместо мужей пришли жены, а вместо министров – их советники?

Собственно, это мы и наблюдаем: по абсолютному большинству позиций политика "Слуги народа" – это продолжение политики Блока Порошенко. И если находятся единичные действительно новые лица, которые пытаются что-то изменить, их топят собственные однопартийцы.

Однако это претензия не к фракции и даже не к партии, а к тем, кто 14 месяцев назад составлял список "Слуги народа": неужели они не могли посмотреть биографические данные кандидатов перед утверждением списка, чтобы понять, что выбирают не слуг народа, а окружение слуг Порошенко?

"Красные" против Кабмина

Если бы четверть века назад кто-то сказал, что "красными" в Украине станут называть западноукраинские области, этого человека, как минимум, подняли бы на смех. Но реалии страны за это время изменились: "красные" – это больше не политическое, а эпидемиологическое понятие, и этим цветом действительно обозначают преимущественно города и районы трех западноукраинских областей – Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Причем сами эти регионы с такой раскраской не согласны и потому решили идти в суд с иском на раскрасивший их Кабмин.

Тернополь, Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя анонс своего искового заявления сделали еще пару дней назад, а вчера к ним присоединились Черновцы. Основное их требование: разрешить работу школ и детских садов.

Зеленский вчера раскритиковал инициативу мэров, обвинив их в популизме. И это действительно популизм, но иногда он бывает и оправданным. Поскольку закрытие школ и детских садов – один из самых сильных ударов по жизнедеятельности городов.

Кстати, нынешний всплеск коронавируса в Украине – это не аномалия, а часть общеевропейской картины. В Испании с ее 46 миллионами населения (что сопоставимо с Украиной) практически те же цифры по ежедневной заболеваемости, что и у нас, но возвращаться к жесткому карантину страна не собирается. Так что из этого тоже нужно делать выводы.

Другое дело, что властям некоторых западноукраинских городов следует больше думать не об исках в суд, а о том, как обеспечить больничным уходом всех тяжелых больных коронавирусом. Потому что о том, как в Тернополе отказываются принимать больных в инфекционные отделения из-за отсутствия мест, уже знает даже половина Киева.

"Славянское братство" без сербов

Совместных белорусско-российско-сербских военных учений в Белоруссии не будет. Вместо них будут белорусско-российские. Это стало известно вчера – после того, как сербское правительство объявило шестимесячный мораторий на участие своей армии в любых международных учениях.

Сделал это Белград не по своей воле, о чем и объявил официально: на сербов надавил Евросоюз, причем их шантажировали тем, что страну лишат перспективы вступить в ЕС. А поскольку эта перспектива у Сербии (в отличие от Украины) весьма реальная, даже с конкретным сроком в 2023 году, то Белград вполне резонно решил, что "славянское братство" таких рисков не стоит. Но недовольство давлением все равно высказал.

И недовольство тоже вполне резонно: лидеры Евросоюза постоянно подчеркивают, что все его члены равноправны, но при этом за кулисами все иначе – там влияние государств определяется их реальным политическим и экономическим весом, как и сто или двести лет назад.

Поэтому, хотя сербы не собирались делать ничего, что противоречило бы законодательству ЕС, их вынудили отказаться. Причин у такого давления две. Во-первых, в ЕС не хотят, чтобы все выглядело так, будто в Европе есть страны, поддерживающие режим Александра Лукашенко. Во-вторых, присутствие сербских войск лишало бы Запад возможности объявить, что российская армия оккупировала Белоруссию, – а именно так объявят, если в учениях будут участвовать только две страны.

Но все это имеет лишь пропагандистский смысл. Понятно, что учения все-таки состоятся, вне зависимости от количества участников. И понятно, что основной их смысл – гарантировать сохранение власти Лукашенко с последующей модернизацией режима по рецептам Кремля. И никакая пропаганда этого сценария не изменит.

"Оскар" – за квоту на чернокожих и ЛГБТ

Один из главных скандалов вчерашнего дня неожиданно возник вокруг кинопремии "Оскар", организаторы которой объявили о новых критериях, которым должны соответствовать фильмы, представляемые на эту награду. И хотя правила будут действовать только с 2023 года, скандал они вызвали уже сейчас.

Основная суть критериев в том, что либо в самих фильмах, либо в их съемочных группах должны быть квоты на представительство женщин, расовых меньшинств или ЛГБТ. В принципе, это соответствует политике, которая проводится в Штатах и Евросоюзе (и частично в Украине), однако в ситуации, когда речь идет о творчестве, такой подход выглядит особо абсурдным.

В свое время в Советском Союзе зрители втихомолку смеялись над квотами, согласно которым один из главных положительных героев обязательно должен был состоять в КПСС. Но даже в Союзе тех лет не могли представить, что когда-то Запад дойдет до предъявленного всему миру требования, чтобы в фильме как минимум один из главных героев был чернокожим, арабом, азиатом или латиноамериканцем, либо чтобы не менее трети исполнителей второго плана были женщинами, представителями вышеупомянутых рас, ЛГБТ или людьми с инвалидностью, либо, в крайнем случае, сюжет фильма должен быть о ком-то из вышеперечисленных.

Интересно, что защитники "Оскара" даже не оспаривают тот факт, что в некоторых фильмах соблюсти ни одну из данных норм невозможно, – вместо этого приводят аргумент о том, что можно снять фильм с белыми мужчинами, но треть съемочной группы или часть стажеров должны быть из вышеперечисленных категорий. Однако практика показывает, что там, где в требованиях есть формальное право выбора, о самом выборе быстро забывают и начинают требовать все сразу.

Так что с 2025 года большинство фильмов мира будут снимать, исходя из конъюнктуры оскаровских требований, а не из реальной жизни или исторической правды. И контркультурой станут те, кто не сделает главным персонажем ни чернокожего, ни представителя ЛГБТ.