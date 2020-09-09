Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, освобожденный с этой должности зимой, дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Оно длилось четыре с лишним часа. В конце беседы гость студии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Интервью появилось на YouTube-канале "В гостях у Гордона" 9 сентября.

Богдан сказал, что в последний раз виделся с Зеленским за день до своей отставки - 10 февраля. После этого Гордон предложил гостю сказать несколько слов главе государства.

"Владимир Александрович, я понимаю, что сложные слова вы не услышите. Пока ещё не поздно нам сделать остановку (строка из известной блатной песни "Постой, паровоз" - Ред.). Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу", - произнес Богдан.

Во время интервью Богдан не раз говорил о президенте. Например, он рассказал, что на его мнение сильно влияет Андрей Ермак.

Также он сообщил, что чуть ли не главный авторитет для Зеленского - это нардеп-ресторатор Николай Тищенко.