Уволенный глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В финале беседы экс-чиновник выдал довольно мрачный прогноз о будущем правящей политсилы - партии "Слуга народа" - если она продолжит двигаться прежним курсом.

Интервью вышло 9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Если вы и дальше будете выполнять указания идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей", - напророчил Богдан, уточнив, что под идиотами понимает не президента Владимира Зеленского.

В интервью собеседник Гордона также заявлял, что Украина не выполняет своих обещаний перед Россией.

Кроме того, Богдан жестко раскритиковал Андрея Ермака за неопытность и непрофессионализм.