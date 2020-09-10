В Нацполиции рассказали о возбуждении дела против автора поста в Facebook, который сделал заявление, способное нарушить принципы равноправия. Вероятно, речь идет о профессоре Петре Масляке, который опубликовал антисемитский текст.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет на странице одного из изданий была обнаружена информация со ссылкой на Фейсбук профессора одного из столичных вузов относительно возможного нарушения равноправия граждан. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований", - указано в сообщении.

Так, полицейские Шевченковского отделения столицы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений), за которую предусмотрен штраф 210 200 гривен до 525 500 гривен, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета им. Шевченко Петр Масляк заявил, что евреи "считают украинцев дебилами и животными".

Петр Масляк рассказал, как стал свидетелем того, как группа евреев без масок и без оплаты прошла в киевское метро. По его словам, он несколько раз видел, как в подобных случая украинцев "тянули в отделение".

"Разговаривал по этому поводу с евреями. Так они украинцев вообще считают дебилами и животными. Говорят: выбрать в Украине президентом этнического еврея могли только скоты. Может они правы? Евреи в Израиле никогда бы не выбрали президентом этнического украинца, потому что им не все равно", - написал Масляк.

Как сообщала "Страна", суд в Яремче Ивано-Франковской области оштрафовал женщину, распространившую фейк о коронавирусе у себя в Facebook. Пользовательница опубликовала информацию о том, что "В Украине американская вакцина от Covid-19 убила 5 человек". При этом американская вакцина от коронавируса может быть готова лишь к концу октября.