Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, что удалось достичь договоренностей по итогам очередного заседания.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней наших военных и гражданских на Донбассе. Мы ценим каждую жизнь. Но, к сожалению, все, кто наживался на войне, и хочет и дальше наживаться, стремятся перемирие сорвать, и для этого распространяют абсолютную ложь", - заявил он, отметив, что сумел добиться нового режима прекращения огня.

По его словам, представители Украины осуждают возобновление атак со стороны "ЛДНР" и будут делать все, чтобы все стороны соблюдали минские договоренности. Также он отметил, что для опровержения фейков и недопущения новых провокаций 9 сентября была достигнута договоренность в рамках ТКГ о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ.

"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в адрес Украины. Инспекция украинских позиций - исключительно проявление доброй воли со стороны украинской стороны в подтверждение полного соблюдения Украиной всех договоренностей, и для продолжения переговорного процесса, и мы ждем такой же позиции в ответ", - добавил Кравчук.

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что противник на Донбассе прибегает к провокациям, чтобы дискредитировать договоренности Трехсторонней контактной группы и получить право на свои определенные действия.

Как сообщала "Страна", в Офисе президента Украины сообщили, что совместное инспектирование позиций ВСУ под Горловкой, о котором сегодня договорились в ТКГ, будет осуществляться не сторонами конфликта, а посредником - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.