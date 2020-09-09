В четверг, 10 сентября, во время инспектирования позиций ВСУ около села Шумы в Донецкой области от стороны "ДНР" на территорию Украины будет отправлен генерал-майор Руслан Якубов.

Об этом сообщает представительство "ДНР" в СЦКК в Телеграме.

"Завтра, 10 сентября, в 14:00 после проведения противоминных мероприятий Руководитель представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, генерал-майор Руслан Якубов перейдет на подконтрольную ВФУ территорию, где при участии СММ ОБСЕ будет проведена совместная инспекция сторон СЦКК в действующем составе, по итогам которой будет составлен соответствующий акт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в данный момент обсуждаются детали и логистическая составляющая предстоящей совместной инспекции.

"Уверены, что эта совместная инспекция станет убедительной демонстрацией эффективности дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, письменные обязательства по которым взяли на себя стороны, а также работы координационного механизма в действии", - заявили в представительстве.

Напомним, сегодня в "ДНР" заявили о совместной инспекции позиций ВСУ. Позже об этом же сообщили в Офисе президента Украины.

Также в ОП рассказали детали завтрашней инспекции, отметив, что присутствие боевиков - аргумент в пользу Украины.