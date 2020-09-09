Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Гость студии утверждает, что его преемник Андрей Ермак поддерживает связь с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко. Политики, как утверждает Богдан, встречаются в ресторане элитного мультибрендового магазина столицы Sanahunt.

Интервью опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Некоторые работники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" и обедают с Петром Алексеевичем... Это часто происходит. Как минимум четыре раза это произошло", - сказал Богдан.

Чуть позже он добавил, что по его информации речь идет о Ермаке.

Вероятно, место встреч выбрано не случайно, так как в 2013-2014 годах Ермак фактически управлял известным киевским бутиком, владелицей которого является бизнес-вумен Оксана Хант, и оказывал магазину юридические услуги.

Богдан добавил, что о Ермаке канал Порошенко "Прямой" никогда не говорит ничего плохого.

Ранее "Страна" приводила последние слова Владимира Зеленского, с которыми тот уволил Богдана.

Мы также цитировали заявление Богдана о том, что в провале операции с вагнеровцами виноват "крот" в окружении Зеленского.