Объявлен список кандидатов для национального отбора фильмов, которые выдвинут от Украины на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Об этом сообщает Государственное агенство по вопросам кино совместно с Украинским оскаровским комитетом.

"Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины", - указано в сообщении.

Так, в списке оказалось три ленты, которые поддерживал фонд Госкино. Среди них драма режиссера Валентина Васяновича "Атлантида", действия которой происходят в 2025 году после победы Украины над Россией. Территория Донбасса непригодна для жизни, однако на фоне большой любви это лишь постапокалиптический фон. Второй номинант - лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича, в которою молодому украинскому парню вместе с мамой предстоит записать голоса закарпатских животных, чтобы заработать на долгожданный отъезд в Канаду.

И третей в списке номинантов оказалась документальная лента "Земля голубая, как апельсин" режиссера Ирины Целик. В фильме рассказывается о неожиданно светлой и яркой жизни матери-одиночки и ее детей, проживающих на линии разграничения на Донбассе.

Заседание комитета и объявление результатов национального отбора запланировано на 24 сентября.

Напомним, к отбору на "Оскар" не допустят фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТ. Речь идет о главной номинации кинопремии - “Лучший фильм”. Новые правила отбора фильмов-претендентов начнут действовать с 2024 года.

Как сообщала "Страна", фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида", который получил приз на Венецианском фестивале, отобрали в длинный список премии Европейской киноакадемии.