Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение гендиректором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, возглавляющего департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента

Об этом сообщил источник в Кабмине, передает "Интерфакс-Украина".

"Премьер уже подал представление", - рассказал источник.

По его словам, гендиректором "Укроборонпрома" предлагается назначить Сергея Тихонова.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко и блока "За единую Украину".

Напомним, в конце июля гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил возможный уход с должности. При этом он отметил, что новая команда государственного концерна "Укроборонпром" будет продолжать работу.

Ранее Абромавичус предложил Зеленскому кандидатуру своего преемника на посту гендиректора "Укроборонпрома".