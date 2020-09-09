Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина на 9 сентября
По состоянию на 9 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, городской совет Черновцов, вслед за Тернополем и другими городами западной Украины, подает в суд на Кабинет министров за их решение отнести областной центр к "красной зоне" коронавирусного карантина. В ближайшее время власти примут решение о возобновлении работы школ и детских садов.
Как сообщала "Страна", Эммануэлю Макрону внезапно стало плохо во время встречи с учащимися лицея в Оверне. Он выступал перед собравшимися и вдруг начал терять голос. Затем Макрон сильно закашлялся и в конце концов снял защитную маску. "Простите, я задыхаюсь", - сказал президент и попросил дать ему стакан воды и более легкую маску.