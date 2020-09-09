Какие области не смогут ослабить карантин. Фото: flickr.com

По состоянию на 9 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область 

Какие области не смогут ослабить карантин

Какие области не смогут ослабить карантин

Напомним, городской совет Черновцов, вслед за Тернополем и другими городами западной Украины, подает в суд на Кабинет министров за их решение отнести областной центр к "красной зоне" коронавирусного карантина. В ближайшее время власти примут решение о возобновлении работы школ и детских садов.

Как сообщала "Страна", Эммануэлю Макрону внезапно стало плохо во время встречи с учащимися лицея в Оверне. Он выступал перед собравшимися и вдруг начал терять голос. Затем Макрон сильно закашлялся и в конце концов снял защитную маску. "Простите, я задыхаюсь", - сказал президент и попросил дать ему стакан воды и более легкую маску.

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