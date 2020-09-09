По состоянию на 9 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, городской совет Черновцов, вслед за Тернополем и другими городами западной Украины, подает в суд на Кабинет министров за их решение отнести областной центр к "красной зоне" коронавирусного карантина. В ближайшее время власти примут решение о возобновлении работы школ и детских садов.

Как сообщала "Страна", Эммануэлю Макрону внезапно стало плохо во время встречи с учащимися лицея в Оверне. Он выступал перед собравшимися и вдруг начал терять голос. Затем Макрон сильно закашлялся и в конце концов снял защитную маску. "Простите, я задыхаюсь", - сказал президент и попросил дать ему стакан воды и более легкую маску.