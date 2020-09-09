Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Экс-чиновник рассказал о поджоге его дорогого автомобиля в августе этого года.

Интервью вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

По словам Богдана, в ночь на 11 августа сожгли не одну, а две машины: принадлежащую ему "Теслу" и Skoda Fabia его водителя. Собеседник Гордона раскрыл смысл такого "послания".

"Это эсэмэска: мы отслеживаем тебя и твое окружение", - считает Богдан.

Он также обвинил спецслужбы в поджоге обеих машин, добавив, что поджог был проведен профессионально и призван был "испугать его морально".

Ранее "Страна" подробно разбирала разные версии происшествия с электромобилем Богдана.

К слову, вскоре после поджога "Теслы" Богдана нардеп Гео Лерос тоже заявил, что ему сожгли машину.