В четверг, 10 сентября, наступит последний день для смены избирательного адреса для принятия участия в голосовании на местных выборах.

Это позволит переселенцам, даже при отсутствии соответствующей справки, проголосовать на местных выборах не по месту прописки, а по месту фактического проживания.

Сменить место голосования можно двумя способами:

онлайн;

офлайн.

Чтобы изменить адрес голосования онлайн избирателю нужна только электронная цифровая подпись (ЭЦП). Ее может получить любое физическое или юридическое лицо в одном из 24 аккредитованных центров сертификации ключей в Украине. Среди них есть Приватбанк, клиентам которого проведут процедуру бесплатно, и государственное предприятие Дия, которое предоставит услугу за 150 гривен.

Для изменения адреса голосования онлайн нужно:

Перейти на сайт государственного реестра избирателей;

Выбрать раздел Заявления и запросы;

Пройти идентификацию по ЭЦП;

Выбрать услугу Обращение по поводу смены избирательного участка;

Выбрать причину смены избирательного участка (например, Фактический адрес проживания) и ввести адрес, по которому проживаете.

Подписать заявление с помощью ЭЦП.

Затем заявление будет направлено в реестр избирателей и сообщение о смене адреса придет на электронную почту.

Чтобы пройти процедуру офлайн, необходимо обратиться в отдел Государственного реестра избирателей по адресу проживания. Для этого с собой нужно иметь паспорт.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября.

Ранее в парламенте рассказали, как будут проходить местные выборы-2020.