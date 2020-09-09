Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он привел фразу, которую Владимир Зеленский произнес, отправляя его в отставку.

Интервью опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Зеленский прямо сказал Богдану, что тот его сильно раздражает.

"Андрей, я не знаю, что ты правильно или неправильно делаешь, но каждое твое действие вызывает у меня агрессию, как у нелюбимой женщины", - заявил тогда глава государства.

Также Богдан признался, что, работая в Офисе президента, спал по три часа в сутки.

Как писала "Страна", разговоры о возможном увольнении Богдана появились в конце января текущего года.

11 февраля слухи подтвердились: глава Офиса президента ушел в отставку. По этому поводу мы публиковали самые яркие фото с Богданом.

В тот же день на освободившееся место был назначен Андрей Ермак.