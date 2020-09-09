"Вызываешь у меня агрессию". Богдан процитировал последние слова Зеленского, с которыми тот его уволил
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он привел фразу, которую Владимир Зеленский произнес, отправляя его в отставку.
Интервью опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Зеленский прямо сказал Богдану, что тот его сильно раздражает.
"Андрей, я не знаю, что ты правильно или неправильно делаешь, но каждое твое действие вызывает у меня агрессию, как у нелюбимой женщины", - заявил тогда глава государства.
Также Богдан признался, что, работая в Офисе президента, спал по три часа в сутки.
Как писала "Страна", разговоры о возможном увольнении Богдана появились в конце января текущего года.
11 февраля слухи подтвердились: глава Офиса президента ушел в отставку. По этому поводу мы публиковали самые яркие фото с Богданом.
В тот же день на освободившееся место был назначен Андрей Ермак.