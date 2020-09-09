Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он признался, что шепчет на ухо президенту Владимиру Зеленскому на известном снимке.

Интервью вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

По словам Богдана, он посоветовал главе государства заключить пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу реконструкции Центрального моста.

"Возьми у него даты и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И если не построит, то уволится", - передал суть нашептывания Богдан.

Как писала "Страна", Зеленский потребовал от мэра Днепра Филатова закончить ремонт Центрального моста или идти в отставку прошлым летом.

Мы также рассказывали, чем закончилась эта история с пари.