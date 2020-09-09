В Офисе президента Украины сообщили, что совместное инспектирование позиций ВСУ под Горловкой, о котором сегодня договорились в ТКГ, будет осуществляться не сторонами конфликта, а посредником - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

Об этом говорится в заявлении ОП, опубликованном в среду, 9 сентября.

"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектирования в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала безосновательность любых обвинений относительно любых нарушений договоренностей украинской стороной", - говорится в сообщении.

Также в ОП отметили, что присутствие сепаратистов во время совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы станет еще одним аргументом в пользу правоты Украины.

"Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов", - указывается в комментарии.

"Так, Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В очередной раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно", - подчеркивается в комментарии.

Напомним, на прошлое неделе глава "ДНР" Денис Пушилин приказал обстрелять позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). По его мнению, украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются. Тогда датой обстрела он назвал понедельник, 7 сентября

В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сегодня руководство "ДНР" уже в третий раз перенесло исполнение приказа об обстреле украинских позиций возле поселка Шумы.

Позже Офис президента подтвердил, что во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области.