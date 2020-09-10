В Украине, по состоянию на утро четверга, 10 сентября, за сутки зафиксировано 2 582 новых случая заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 145 612 человек. Вчера, 9 сентября, в Украине был зафиксирован 2 551 случай заражения, а общее число выявленных случаев Covid-19 составляло 143 030.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 3 023 пациента с этим диагнозом (+ 44 за сутки). Выздоровели уже 65 877 жителей страны (+ 1 174). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 76 712 человек (+ 1 364 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса может привести к краху крупнейших мировых мегаполисов.

Так же добавим, что в Украине продают справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус ради выезда за границу.

Кроме этого, мы сообщали, что США ввели санкции против российских НИИ, в том числе причастного к созданию вакцины от коронавируса.