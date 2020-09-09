Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он рассказал о своем видении недавней встречи Владимира Зеленского в Кривом Роге с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом и телефонного звонка президенту Майка Помпео.

Как следует из слов Богдана, Биган и Кент приехали поговорить с Зеленским о главе НАБУ Артеме Сытнике. Мол, трогать его нельзя. Но через несколько дней после этого Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности указа о назначении Сытника.

"На языке дипломатов это называется плевок в спину", - сказал Богдан.

Из-за этого экс-чиновник предрек провал переговоров с МВФ о втором транше и катастрофу с бюджетом.

"Но Зеленский не понимает, куда все катится", - считает Богдан.

Кстати, у Помпео назвали другую тему разговора с Зеленским - "злонамеренных китайских инвестиций", то есть покупки акций "Мотор Сичи".

Ранее "Страна" рассказывала о встрече главы государства с Биганом.