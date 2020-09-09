Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что существует тайная договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, он лично не видел документ, который якобы составил нынешний глава ОП Андрей Ермак по итогам переговоров с Россией, однако слышал много упоминаний о нем среди дипломатов и представителей спецслужб.

Также Богдан отметил, что этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам что-то", – сказал он.

Также он рассказал, что по слухам есть требование "уволить прозападных политиков". Причём на их место предлагают ставить "идиотов". Как сказал Богдан, из прозападных политиков на руководящих должностях остался только Аваков.

Напомним, ранее Богдан заявил, что в провале операции с вагнеровцами виноват "крот" в окружении Зеленского.

Перед этим Богдан рассказал, что Путин во время первого разговора с Зеленским увидел в нем себя молодого.