Сегодня бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал огромное (более чем на 4 часа) интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Это первое такое его интервью после отставки в феврале 2020 года.

Сразу после ухода от Зе Богдан укатил на Сейшелы. Потом ушел в тень, а сейчас снова активизировался. На днях он опубликовал провокационное фото со "слугой народа" Елизаветой Ясько и Михаилом Саакашвили. Подпись гласила: "Есть интересный расклад на киевские выборы".

Андрей Богдан в ходе беседы с Гордоном рассказал о ряде "зрад" в окружении Зе. Сообщил, кто имеет самое большое влияние на президента, и детали своего расставания с Зеленский. Было много сказано о международных делах Украины, включая "кидок" Путина и и "плевок" в спину Вашингтону.

Ближе к концу Богдан дал своему бывшему шефу советы, как тот может войти в историю. И назвал четырех людей, которые, по его мнению, могут стать президентом Украины в будущем.

"Страна" собрала главное из интервью Богдана, который ушел из ОП, будучи в контрах с Зеленским и своим сменщиком - Андреем Ермаком. Последний ожидаемо стал "злым гением" данного интервью.

Об окружении Зеленского и "зраде" Ермака

Буквально сходу Богдан начал рассказывать о том, кто имеет самое большое влияние на Владимира Зеленского. А именно - нардеп-ресторатор Николай Тищенко. Более того, Зе в конце прошлого года, по словам Богдана, даже хотел сделать Тищенко главой фракции вместо Давида Арахамии.

Правда, не совсем понятно насколько серьезно это говорил Богдан. Потому что было похоже, что он таким образом троллит окружение Зе.

Далее Андрей Богдан прошелся по Ивану Баканову - человеку из команды Зеленского со времен "Квартал", а сейчас - главе СБУ. Он высказал мнение, что Баканов находится не на своем месте, и объяснил, почему так считает: "Он не занимается вопросами госбезопасности. И это может закончиться очень плохо".

В разговоре была затронута тема его драки с Бакановым, слухи о которой ходили в ноябре прошлого года. Факт драки гость Гордона не подтвердил, хотя сделал это весьма уклончиво: "Все живы, а значит драки не было".

На этом "зрады" о Зе-команде у Богдана не закончились. "Некоторые работники Офиса президента часто бывают в Санаханте (элитном мультибрендовом магазине одежды и обуви Sanahunt в Киеве - Ред.) и обедают с Петром Алексеевичем... Это часто происходит. Как минимум четыре раза это произошло", - сказал Богдан, не уточнив, о ком речь.

Было понятно, что Богдан имел в виду своего преемника Андрея Ермака, который в 2013-2014 годах фактически управлял известным киевским бутиком, принадлежащим Оксане Хант, и оказывал магазину юридические услуги. К тому же недавно журналисты программы "Схемы" выпустили расследование о том, что Ермак наведывается в бутик.

Ближе к концу интервью Богдан подтвердил, что имел в виду Ермака. Именно с его походами в "Санахант" экс-глава ОП связал отсутствие подвижек по делам против Порошенко. А недавно открытые дела скорее делают лидеру "Евросолидарности" рекламу.

Также он заявил, что Ермака не критикуют на порошенковском канале "Прямой".

Правда, сам Богдан фактически поддержал версию того же Порошенко, когда заявил, что в провале операции с вагнеровцами виноват "крот" в окружении Зеленского.

Фамилию "крота" он не назвал. Но сказал очень важную фразу, что скоро прокурор, "который занимается этим делом", все расскажет.

"Насколько я слышал, я могу ошибаться, была создана фирма, набран персонал, поехали люди работать на вышки, они реально их охраняли. Это не сказка была. Эта спецоперация была суперсекретная и суперсерьезная больше года. Ее разрушил один телефонный звонок и этот человек признался, что он сделал этот телефонный звонок. Кто это? - Это расскажет прокурор очень скоро в этом деле. Знаю, кто звонил и когда звонил. Это когда-то обязательно всплывет когда-то", - сказал бывший глава ОП.

"Можем предположить, что речь идёт о заместителе генпрокурора Гюндузе Мамедове, друге Богдана.

И слова экс-главы Офиса президента дают понять, что Мамедов уже работает против президента и его команды и готовит некие "сенсационные разоблачения".

И это показывает, что Богдан прямо причастен к раскрутке скандала вместе с Порошенко и группой поддержки НАБУ.

Скандал с вагнеровцами, похоже, будет главной темой, с которой эта могучая кучка будет наносить удар по Зе уже в ближайшее время", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Интересно, что в другом эпизоде интервью Богдан заявил, что у него есть подозрения, будто Андрей Ермак - агент российского ГРУ, но тут же оговорился, что доказательств этой версии не имеет. То есть понятно, на кого будет направлена кампания по "вагнеровцам".

Путин, американцы, олигархи

Не могли Богдан и Гордон не затронуть тему отношений Зе с Кремлем и с Путиным в частности. Мир был одним из главных обещаний Зеленского, а эта проблема упирается в международные вопросы.

Начал экс-чиновник с того, Украина жестко кинула Путина. Эту мысль он развил так. Богдан сказал, что по реакции российской стороны в последнее время ему кажется, будто в Москве считают, что украинская сторона обманывает Россию. Мол, Киев обещал много, но не выполнил ничего.

"То, что я вижу - это то, что мы его (Владимира Путина - Ред.) как-то жестко кинули. Наобещали одно - не сделали ничего", - отметил гость Гордона.

Богдан заявил, что у руководства Украины есть некая "детская уверенность" в том, что Россия выплатит нашей стране какие-то огромные компенсации за Крым и Донбасс. По его мнению, это маловероятно.

Также Андрей Богдан рассказал о первом телефонном разговоре Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

О деталях разговора он говорить отказался, но подчеркнул, что Путин с уважением отнесся к Зеленскому. По мнению Богдана, он увидел в украинской президенте себя в начале правления.

"Очень с уважением, чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Во время разговора, мне показалось, что он провел аналогию себя, молодого избранного президента, с Владимиром Зеленским. У него чуть похожая ситуация: у него Чечня была, развал, экономика", - рассказал Богдан.

Дополнительно Богдан рассказал о секретных пунктах неких договоренностей между РФ и Украиной. По его словам, он лично не видел документ, который якобы составил нынешний глава ОП Андрей Ермак по итогам переговоров с Россией, однако слышал много упоминаний о нем среди дипломатов и представителей спецслужб.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам что-то", – сказал он.

Он рассказал, что в документе по слухам есть требование "уволить прозападных политиков". Причем на их место предлагают ставить "идиотов". Как сказал Богдан, из прозападных политиков на руководящих должностях остался только Арсен Аваков. В это же время, он сказал, что у президента последние три месяца занимаются отставкой именно главы МВД - "последнего профессионала в Кабмине".

Была затронута и тема отношений Зеленского с Вашингтоном. Мол, американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" - "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

В подтверждение он рассказал о своем видении недавней встречи Владимира Зеленского в Кривом Роге с замгоссекретаря Стивеном Биганом, помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом - и телефонного звонка президенту Майка Помпео.

Как следует из слов Богдана, Биган и Кент приехали поговорить с Зеленским о главе НАБУ Артеме Сытнике. Мол, трогать его нельзя. Но через несколько дней после этого Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности указа о назначении Сытника. "На языке дипломатов это называется плевок в спину", - сказал Богдан.

Из-за этого экс-чиновник предрек провал переговоров с МВФ о втором транше и катастрофу с бюджетом. "Но Зеленский не понимает, куда все катится", - считает Богдан.

Прошелся Богдан и по олигархам. Игорь Коломойский, по его словам, на президентских выборах ставил на Тимошенко, в Зеленского он поверил в конце января. Рината Ахметов он назвал человеком слова и дела. Мол, если он сказал, то можно не проверять. Он также сказал, что и Путин такой же, поэтому из него "невозможно слово вытянуть".

Возвращаясь к Путину, Богдан обозначил его как тяжелого переговорщика, который действует по своему алгоритму и от него никогда не отклоняется.

При этом он сомневается, что сторонам удастся прийти к какому-то компромиссу по Донбассу.

"Россияне требуют внесения изменений в Конституцию, а это не примет общество. И я не вижу, как обойти этот вопрос", - говорит Богдан.

Поэтому, по его мнению, у Москвы другой план - дестабилизировать обстановку в Украине, вызвать здесь хаос и анархию, добившись, чтоб напуганный этим Запад обратился бы к Росси за помощью и снял с нее санкции. По мнению Богдана непрофессиональная политика Зеленского и его нынешней команды этому способствует.

При этом, возвращение к власти Порошенко он считает катастрофой для страны.

О конфликте Бо и Зе и о будущем президенте

Свое увольнение Богдан из ОП считает несправедливым. Такой вывод можно сделать, как минимум, исходя из его слов, что во время работы в Офисе президента он спал по три часа в сутки. А также придумал массу "фишек" предвыборной кампании Зе.

Так, Богдан, по его словам, является автором слогана "Весна придет, сажать начнем". Зеленский якобы боялся его использовать, но Богдан его убедил.

Еще Богдан рассказал, что шептал на ухо президенту на известном снимке.

По словам Богдана, он посоветовал главе государства заключить пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу реконструкции Центрального моста. "Возьми у него даты и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И если не построит, то уволится", - передал суть нашептывания Богдан.

Увольнение свое, после всех описанных выше свершений, он описывает драматично.

В интервью Богдан он привел фразу, которую Владимир Зеленский произнес, отправляя его в отставку. "Андрей, я не знаю, что ты правильно или неправильно делаешь, но каждое твое действие вызывает у меня агрессию во всем, как нелюбимая женщина", - заявил тогда глава государства, по словам Богдана.

Теперь ему пытаются закрыть рот, говорит бывший глава ОП. Он заявил, что 11 августа ему сожгли не одну машину (Теслу), а сразу две - и Шкоду Фабию. Причём в ту же ночь и в другом конце города. Так он намекнул, что приказ об этом дали в Офисе президента с целью запугать.

Своему бывшему шефу Богдан дал пару советов. А именно войти в историю через проведение конституционной реформы:

- Уменьшить полномочия президента и превратить Украину в парламентскую республику.

- Провести децентрализацию. По словам Богдана, не нужно бояться давать больше власти на места. При этом, привёл в пример федеративные государства - США и ФРГ.

Еще Андрей Богдан назвал четыре фигуры, которые могут стать следующим президентом Украины, это:

1. Виталий Кличко.

2. Владимир Гройсман.

3. Дмитрий Разумков.

4. Андрей Портнов.

Он сказал, что все четверо - это скорее центристы, чем люди, которые подвержены крайностям (национализм или пророссийский крен). Но при этом Кличко и Гройсман скорее правоцентристы, а Разумков и Портнов левоцентристы.

Относительно Портнова Богдан сказал, что "это такая темная лошадка, ты удивишься, когда он стартанет. Это точно, я чувствую".

В завершении Андрей Богдан передал "месседж" депутатам из фракции "Слуга народа". "Если вы и дальше будете выполнять указания идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей", - сказал Богдан, уточнив, что под "идиотами" он понимает не Зеленского.

А в адрес президента он сказал: "Пока еще не поздно нам сделать остановку. Очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу".

"Пока еще не поздно нам сделать остановку", - это строка из известной блатной песни "Постой паровоз". Целиком куплет звучит так:

Постой, паровоз, не стучите, колеса!

Есть время взглянуть судьбе в глаза.

Пока ещё не поздно нам сделать остановку,

Кондуктор, нажми на тормоза!

Полная версия интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону