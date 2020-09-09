Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В беседе гость студии полностью подтвердил версию Петра Порошенко о том, что операция в Беларуси с членами ЧВК "Вагнер" якобы была провалена из-за звонка "крота" в окружении Владимира Зеленского.

Интервью появилось на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Интересно, что фамилию "крота" экс-чиновник так и не назвал. Но произнес очень фразу: мол, скоро прокурор, который занимается этим делом, все расскажет.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", можно предположить, что речь идет о заместителе генпрокурора Гюндузе Мамедове, друге Богдана. И слова экс-главы Офиса президента дают понять, что Мамедов уже работает против президента и его команды, готовя некие сенсационные разоблачения.

Это показывает, что Богдан прямо причастен к раскрутке скандала вместе с Порошенко и группой поддержки НАБУ. А скандал с вагнеровцами, похоже, будет главное темой, с которой эта могучая кучка будет наносить удар по Зе уже в ближайшее время.

Ранее "Страна" анализировала, кто раскручивает скандал о госизмене Ермака и Зеленского в связи с вангеровцами и чем он им грозит.

Мы также сообщали, что суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака из-за ситуации с вагнеровцами.