Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал длинное интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он затронул тему отношений Украины и Российской Федерации.

Интервью опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Богдан сказал, что по реакции российской стороны в последнее время ему кажется, будто в Москве считают, что украинская сторона обманывает Россию. Мол, Киев обещал много, но не выполнил ничего.

"То, что я вижу - это то, что мы его (Владимира Путина - Ред.) как-то жестко кинули. Наобещали одно - не сделали ничего", - отметил гость Гордона.

Бывший чиновник также заявил, что у руководства Украины есть некая "детская уверенность" в том, что Россия выплатит нашей стране какие-то огромные компенсации за Крым и Донбасс. По мнению Богдана, это маловероятно.

Как писала "Страна", в этом же интервью Богдан рассказал, кто имеет самое большое влияние на Владимира Зеленского.

Мы также приводили его намек на близкие отношения Андрея Ермака и Петра Порошенко.