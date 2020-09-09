Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о первом телефонном разговоре Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

О деталях разговора он говорить отказался, но подчеркнул, что Путин с уважением отнесся к Зеленскому. По мнению Богдана, он увидел в украинской президенте себя в начале правления.

"Очень с уважением, чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Во время разговора, мне показалось, что он провел аналогию себя, молодого избранного президента, с Владимиром Зеленским. У него чуть похожая ситуация: у него Чечня была, развал, экономика", - рассказал Богдан.

Богдан сказал, что по реакции российской стороны в последнее время ему кажется, будто в Москве считают, что украинская сторона обманывает Россию. Мол, Киев обещал много, но не выполнил ничего.

"То, что я вижу - это то, что мы его (Владимира Путина - Ред.) как-то жестко кинули. Наобещали одно - не сделали ничего", - отметил гость Гордона.

Напомним, ранее Богдан рассказал, кто имеет самое большое влияние на Зеленского.

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