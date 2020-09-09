В Черновцах женщина вызвала наряд полиции, потому что она не понимала некоторых слов в книге по украинскому языку и чтению, принадлежащей ее дочери.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Патрульной полиции Черновицкой области.

Так, по правоохранители рассказали, что 8 сентября во время ночной смены поступило заявление от женщины, которая не понимала значения некоторых слов в учебнике.

"Инспекторы разъяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях надо звонить по номеру "102", - сказано в сообщении.

В скриншоте с информацией о вызове речь идет о том, что женщина даже просила вызвать наряд полиции. Она жаловалась на авторов книги по украинскому языку и чтению, потому что ее дочь этот учебник не понимает.

Напомним, ранее сообщалось, что сердитый мальчик вызвал полицию из-за подарков на Рождество, купленных не по его списку.

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