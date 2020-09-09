Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы он высказал свое мнение о руководителе Службы безопасности Украины Иване Баканове.

Интервью вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Богдан заявил, что Баканов находится не на своем месте, и объяснил, почему так считает.

"Он не занимается вопросами госбезопасности. И это может закончиться очень плохо", - отметил экс-чиновник.

Также в разговоре была затронута тема его драки с Бакановым, слухи о которой ходили в ноябре прошлого года. Факт драки гость Гордона не подвтердил.

Как писала "Страна", в интервью Богдан рассказал, что у некоторых сотрудников Офиса президента весьма доверительные отношения с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Богдан также сообщил Гордону, кто имеет самое большое влияние на Зеленского.