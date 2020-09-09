"Это может закончиться очень плохо". Богдан считает, что Баканов в СБУ не на своем месте
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы он высказал свое мнение о руководителе Службы безопасности Украины Иване Баканове.
Интервью вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Богдан заявил, что Баканов находится не на своем месте, и объяснил, почему так считает.
"Он не занимается вопросами госбезопасности. И это может закончиться очень плохо", - отметил экс-чиновник.
Также в разговоре была затронута тема его драки с Бакановым, слухи о которой ходили в ноябре прошлого года. Факт драки гость Гордона не подвтердил.
Как писала "Страна", в интервью Богдан рассказал, что у некоторых сотрудников Офиса президента весьма доверительные отношения с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.
Богдан также сообщил Гордону, кто имеет самое большое влияние на Зеленского.