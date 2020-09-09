Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, самое большое влияние на Владимира Зеленского имеет нардеп-ресторатор Николай Тищенко. Более того, Зеленский в конце прошлого года хотел сделать Тищенко главой фракции вместо Давида Арахамии.

А вот жена президента, по словам Богдана, старается не влиять на главу государства в политических вопросах. Хотя бывший чиновник добавил, что Елена Зеленская приложила усилия к ухудшению отношения к нему со стороны президента. Но более подробно эту мысль не развил.

Ранее "Страна" приводила рассказ Богдана о связях Петра Порошенко с людьми из Офиса президента.

Напомним, Богдана уволили из Офиса в феврале 2020 года.