В Кропивницком ученики девятого класса местной школы сломали лист шифера на крыше старого сарая и повредили часть его ворот, чтобы спасти двухнедельного котенка, застрявшего внутри. Директор школы публично отругала их и написала заявление в полицию о порче имущества.

Об этом речь идет в сюжете ТСН, опубликованном в YouTube.

Инцидент произошел несколько дней назад. Девчтиклассники школы в Кропивницком услышали, как в старом сарае на территории школы мяукает котенок. Они попросили учителей открыть дверь, чтобы спасти его, но, по словам школьников, им отказали. Тогда они стали спасать животное самостоятельно.

Ученица 9-го класса Валерия Глуханчук рассказала, что она с подругой залезла на крышу сарая, где был снят шифер, чтобы посмотреть, все ли в порядке с котенком, а ее одноклассник Даниил выбил железную доску от ворот, чтобы спасти его.

На место сразу прибежал охранник, потом приехала директор, которая вызвала полицию. Перед толпой свидетелей педагоги отругали подростков. Это возмутило родителей.

"Есть номера телефонов родителей, чтобы не устраивать этот цирк. Мой ребенок стояла в толпе со слезами на глазах и объясняла, что она ничего не ломала, ничего плохого сделать не хотела", - сообщила мать ученицы Елена Глуханчук.

А мать одноклассника девочки Светлана Бойченко говорит, что предлагала, чтобы ее супруг починил ворота и крышу сарая, но директор школы отказалась. Она написала заявление в полицию и требует наказать детей за повреждение школьного имущества.

"Чтобы дети видели, что есть полиция, вредить нельзя", - заявила Мария Михайлова, директор коммунального учреждения "Балашовская гимназия Городского совета города Кропивницкого".

В полиции говорят, что заявление рассматривают. Между тем, к правоохранителям уже обратились и родители учеников, потому что уверены, что во время публичного наказания были нарушены все права их детей, и школьники получили серьезную психологическую травму.

Напомним, в Одесской области мужчина пытался достать из цистерны котенка и сам в нее упал.

Также мы писали, что в Одесской области пожарные спасли кота Пушистика, который выпал с восьмого этажа.