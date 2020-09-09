На одном из многоэтажных зданий в центре Бахмута, на котором рисуют мурал, пожилой мужчина дважды написал оскорбительные слова. Во второй раз его остановили правоохранители.

Об этом изданию "Свободное радио" сообщили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.

Как отмечается, свой первый бранный комментарий на стене девятиэтажки по ул. Горбатова, 130 мужчина написал в воскресенье, 6 сентября.

В тот же день его закрасили местные жители зеленым цветом. Инициативу проявил один из кандидатов в депутаты. Цвет выбрали в соответствии с партийной символикой и отчитались о помощи городу в фирменных кепках.

Однако это не остановило вандала. Утром 8 сентября мужчина снова пришел, чтобы вернуть надпись. На этот раз он не успел дописать и первого слова.

"7 сентября на наш Telegram поступило сообщение о мужчине, который делал надписи на стене дома, где рисуют мурал. 8 сентября в 5 утра правоохранители проводили патрулирование и заметили этого мужчину", – комментирует представительница полиции Бахмута Екатерина Савранская.

Как выяснилось, вредителем оказался мужчина, живущий в том же доме, где рисуют арт-объект. Хулигану - 62 года. Своих мотивов полицейским он так и не назвал.

"Я думаю, это какой-то местный художник, который имеет свой взгляд на искусство. Это нормально", – говорит представитель творческой группы KAILAS-V Сергей, который расписывает стену.

Напомним, ранее в Харькове на доме у консульства России нарисовали мурал с эмблемой контрразведки СБУ.

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