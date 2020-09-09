Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он рассказал, что у некоторых сотрудников Офиса весьма теплые отношения с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко. А открытые на экс-президента уголовные дела не столько идут на пользу восстановлению справедливости, сколько делают Порошенко пиар.

Интервью вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Некоторые работники Офиса президента часто бывают в Санаханте (элитном мультибрендовом магазине одежды и обуви Sanahunt в Киеве - Ред.) и обедают с Петром Алексеевичем... Это часто происходит. Как минимум четыре раза это произошло", - заявил Богдан, не уточнив, о ком речь.

Вероятно, Богдан имел в виду своего преемника Андрея Ермака, который в 2013-2014 годах фактически управлял известным киевским бутиком, принадлежащим Оксане Хант, и оказывал магазину юридические услуги. К тому же недавно журналисты программы "Схемы" выпустили расследование о том, что Ермак наведывается в бутик.

Также Богдан высказал свое мнение по поводу последних уголовных дел, открытых на Порошенко. По его словам, они скорее делают политику рекламу.

О близких отношениях Ермака и Порошенко может говорить тот факт, что глава Офиса президента возмутился появлением записи разговора экс-президента Украины с Джо Байденом и захотел наказывать за публикацию подобных "пленок" чиновников.

Ранее "Страна" публиковала топ-5 мест, где ВИПы проводят встречи.