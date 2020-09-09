СБУ должна по решению суда открыть дело против главы ОП Ермака. Фото: "Страна"

В среду, 9 сентября, Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть дело против главы Офиса президента Андрея Ермака. 

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев. 

По его данным, речь о производстве по ст.111 (государственная измена) и 114 (шпионаж).

"Дело связано со сливом операции по вагнеровцам. На честное следствие от Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде", - написал нардеп. 

Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака. Скриншот фейсбук-страницы Владимира Арьева

Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака. Скриншот фейсбук-страницы Владимира Арьева

Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака. Скриншот фейсбук-страницы Владимира Арьева

Напомним, в августе ряд работников украинских СМИ и политиков, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, обвинили Банковую в госизмене в связи с делом задержанных в Минске "вагнеровцев". Они заявляли, что наемников выманили в Беларусь из РФ украинские спецслужбы, чтобы перевезти их в Украину и задержать и якобы у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией. И "слили" информацию Лукашенко. "Страна" подробно рассказывала об этой истории.

Также мы писали о том, кто раскручивает историю с "вагнеровцами" и госизменой на Банковой.

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