В Киеве патрульные задержали мужчину, который дерзко украл телефон со стола посетителей летней террасы кафе.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы в Facebook.

Как отмечается, на днях правоохранители получили вызов на проспекте Тычины о грабеже.

"Возмущенная заявительница сообщила, что отдыхала на летней террасе заведения вместе с друзьями. Из-за плотных кустов, служивших оградой террасы, внезапно пробрался незнакомец, схватил со стола ее телефон и снова исчез в кустах. Догнать мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Как отмечается, видеокамеры заведения зафиксировали событие и злоумышленника. После этого патрульные отследили приблизительную геолокацию смартфона и передали эту информацию коллегам.

"На проспекте Мира автопатруль заметил такси, пассажир которого был похож на предполагаемого злоумышленника. Инспекторы остановили автомобиль, в салоне которого и обнаружили украденный у женщины телефон", - сообщили полицейские.

В результате патрульные задержали 25-летнего мужчину. Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Днепровского района.

Напомним, в Киеве у водителя маршрутки во время драки с пассажиром украли кассу.

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