В среду, 9 сентября, мировые цены на нефть эталонных марок Brent и WTI после падения до трехмесячного минимума выросли в ходе торгов на фоне надежд инвесторов на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы.

Об этом пишет агенство "Интерфакс-Украина".

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 мск в среду составляет $40,53 за баррель, что на $0,75 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $1,09 (2,97%) - до $37,85 за баррель.

Отметим, что накануне оба контракта подешевели до минимума с середины июня.

На текущей неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

В последние дни нефтяные цены опускались под воздействием нескольких негативных факторов, включая окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. В августе Китай импортировал 11,23 млн б/с по сравнению с 12,13 млн б/с месяцем ранее и рекордными 12,99 млн б/с в июне. Однако в годовом выражении импорт в прошлом месяце вырос на 12,6%.

Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

По данным S&P Global Platts, Brent упала на 13,7% по сравнению с отметкой, достигнутой 25 августа, в то время как WTI с 26 августа потеряла в цене 15,8%.

Несмотря на возвращение котировок к росту, на рынке сохраняются опасения по поводу устойчивости восстановления спроса в Азии, давление на цены также оказывает ослабление ограничений ОПЕК+ на добычу. Эксперты Bank of America Merrill Lynch заявляют, что для полного восстановления спроса на нефть после вспышки коронавируса потребуется три года даже в случае наличия вакцины.

По данным аналитиков Morgan Stanley, в краткосрочной перспективе рынок выглядит неустойчивым на фоне хрупкого восстановления спроса и высокого уровня запасов, которые подтвердили прогноз цен Brent в четвертом квартале на уровне $40 за баррель. Между тем банк улучшил прогноз на вторую половину следующего года на $5, до $50 за баррель в ожидании роста инфляции и ослабления доллара.

Ранее мы писали, что мировые цены на нефть упали после снижения стоимости топлива в Саудовской Аравии.

Также сообщали, что министр энергетики России Александр Новак заявлял, что без сделки ОПЕК+ нефть стоила бы в четыре раза дешевле, чем сейчас.