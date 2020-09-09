Въезд в Украину иностранцам, планирующим проехать по территории страны транзитом, теперь запрещен.

Такие изменения Кабинет министров Украины внес в список исключений для граждан других стран, которым не запрещен въезд в Украину, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Исключения из запрета на въезд касается лиц, которые приходятся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Правовой статус ребенка присваивается лицам до достижения совершеннолетия.

Если иностранцы направляются в Украину на обучение, то им разрешат въезд, только если они будут учиться в высших учебных заведениях.

Как сообщала "Страна" ранее, Кабинет министров до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий.