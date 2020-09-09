Правительство ужесточило правила въезда в Украину. Фото: Facebook/ KabminUA

Въезд в Украину иностранцам, планирующим проехать по территории страны транзитом, теперь запрещен.

Такие изменения Кабинет министров Украины внес в список исключений для граждан других стран, которым не запрещен въезд в Украину, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Исключения из запрета на въезд касается лиц, которые приходятся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Правовой статус ребенка присваивается лицам до достижения совершеннолетия.

Если иностранцы направляются в Украину на обучение, то им разрешат въезд, только если они будут учиться в высших учебных заведениях.

Скриншот из Facebook МВД

Как сообщала "Страна" ранее, Кабинет министров до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий.

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