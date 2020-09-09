Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд иск с требованием признать противоправным постановление Кабмина об определении "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зон Украины по степени распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, уточняется, что ОАСК просят признать противоправными и недействительными определенные пункты постановления Кабинета Министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В частности, речь идет о пунктах 1-36, в том числе и по установлению "зеленого", "желтого", "оранжевого", "красного" уровня эпидемиологической опасности распространения Сovid-19. Также соответствующим постановлением определен ряд rкарантинных запретов для разных зон.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, ранее мы писали, что четыре города Западной Украины из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина. В том числе речь шла о Тернополе и Ивано-Франковске.

Позже Черновцы присоедились к "красному бунту" Западной Украины и решили подать на Кабмин в суд из-за карантина.