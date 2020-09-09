Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые руководители местной власти просто хотят понравится своим избирателям перед выборами, для чего не соглашаются исполнять карантинные предписания. Однако они должны понимать, что может возникнуть ситуация, когда в больницах просто не останется мест для больных коронавирусом.

Об этом глава страны заявил на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается вопроса о "бунте" некоторых руководителей местной власти, я в целом не понимаю, кто с кем воюет. Я совсем ни с кем не воюю. Может это смешно звучит для них, но все эти "бунтари", о которых вы говорите, хотят перед местными выборами понравиться людям, и всё открывать, давать возможность ходить без масок, позакрывать глаза и не видеть, что вдруг в городах "бунтарей" заболело в день 200-250 детей. Поэтому я не понимаю, кто с кем воюет, - у нас просто не будет столько коек", - сказал он.

Зеленский указал: если, например, в Ивано-Франковской области больше количество заболевших COVID-19, то почему она должна быть потом похожа на Италию, когда в той стране просто не хватало коек в больницах.

"Это нечестная позиция, просто нечестная позиция, я так считаю. Я тоже за то, чтобы всё было можно, и я так хочу, и я хочу без масок и в магазинах, и в школах, и ничего не слышать. Каждый человек так хочет. Но мы ведь государство и должны защищать людей, несмотря на то, что иногда что-то не нравится. Потому что любые ограничения и мне, и любому человеку всегда будут не нравиться. Они должны быть логичными и справедливыми? Согласен. Где-то там немного есть очень сильные меры. Может быть. Но это об общении между местной властью и Минздравом, местной властью и президентом", - подчеркнул он.

По его словам, местная власть должны, в первую очередь, думать о том, что у них с больницами, машинами скорой помощи, дорогами.

"Мы все должны быть одной командой, когда COVID. Он же не в той или иной области. Я просто как пример привел Ивано-Франковскую область. Мы можем взять Одесскую область, Харьков. На Одещине просто не было заболевших, в Харькове тоже. Давайте метро, пусть оно работает, всё будет нормально, люди поддерживают, люди выходили на улицу. А почему Одесса и Харьков сейчас в "лидерах" по заболевшим?", - отметил он.

Также президент обратил внимание, что в большинстве стран, где есть пляжи, там люди ходят в масках. "Я не знаю, насколько оно работает, я – не медик. Хотя за эти месяцы мы уже все стали медиками. Но почему-то во всем мире это так. Но мы не такие, мы свободные, демократические, нам всё можно. Где брать койки? Где брать медиков? Где нам потом всё это брать? Кто за всё это будет нести ответственность?", - добавил он.

Президент предложил взять те даты, когда к местным властям регулярно обращался он, премьер, министр здравоохранения, когда государство начало работать с подготовкой к эпидемии коронавируса, и посмотреть, сколько было смертей в тех регионах, где есть так называемые "бунтари", и сколько после этих обращений, работы центральной власти и их "бунтарства" потом умерло там людей.

"И потом эти фамилии (умерших – Ред.) предоставляем этим "бунтарям", и пусть они ходят к родителям, детям этих людей, и смотрят им в глаза", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что еще никто не знает, когда будет вакцина от коронавируса, и какой Украина будет в очереди за ней, поэтому каждый человек должен думать не только о себе, но и о тех, кто рядом: "К нам можно в кафе". Им власть говорит – нельзя, нужно расстояние. Когда ты в кафе кушаешь, то понятно, все ж не идиоты, без маски. Ну можно свадьбу не по 100 человек в ресторане сделать? Честно, я поражен".

Напомним, вчера Зеленский сообщил о быстром заполнении больничных коек, которых нужно больше из-за роста больных коронавирусом.

Как сообщалось, уже четыре города Западной Украины из "красной зоны" подали в суд на Кабмин из-за ужесточения карантина. Сегодня к ним присоединились и Черновцы.