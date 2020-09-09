Гривня опустилась на межбанке на семь копеек. Фото: 24tv.ua

В среду, 9 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал на семь копеек с 27,77 грн/$1 во вторник, 8 сентября и составил 27,84 грн/$1.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,83-27,85 грн/$1.

Согласно данным Национального Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке сегодня снизился до 27,82 грн/$1 с 27,80 грн/$1 во вторник. Сам НБУ ослабил курс нацвалюты на 10 сентября - до 27,8296 грн/$1 с 27,8032 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 сентября 2020 года.

Код Наименование валюты официальный курс

  • AUD 1 австралийский доллар 20.1612
  • AZN 1 азербайджанский манат 16.3819
  • BGN 1 болгарский лев 10.5776
  • BYN 1 белорусский рубль 16.7477
  • KRW 100 южнокорейских вон 2.3403
  • HKD 1 гонконгский доллар 3.5907
  • DKK 1 датская крона 4.4041
  • USD 1 доллар США 27.8296
  • EUR 1 ЕВРО 32.768
  • EGP 1 египетский фунт 1.7616
  • JPY 10 японских йен 2.6199
  • PLN 1 польский злотый 7.3645
  • INR 10 индийских рупий 3.7844
  • CAD 1 канадский доллар 21.0583
  • HRK 1 хорватский кун 4.3497
  • MXN 1 мексиканский песо 1.2833
  • MDL 1 молдавский лей 1.675
  • ILS 1 новый израильский шекель 8.1804
  • NZD 1 новозеландский доллар 18.5178
  • NOK 1 норвежская крона 3.0584
  • ZAR 1 южноафриканский ренд 1.6641
  • RUB 10 российских рублей 3.6718
  • RON 1 румынский лей 6.7438
  • IDR 1000 индонезийских рупий 1.8792
  • SAR 1 саудовский реал 7.4194
  • SGD 1 сингапурский доллар 20.3329
  • XDR 1 SDR - специальные права заимствований 39.2298
  • KZT 100 казахстанских тенге 6.5283
  • TRY 1 турецкая лира 3.7128
  • HUF 100 венгерских форинтов 9.1605
  • GBP 1 фунт стерлингов 35.9809
  • CZK 1 чешская крона 1.2351
  • SEK 1 шведская крона 3.1624
  • CHF 1 швейцарский франк 30.3369
  • CNY 1 китайский юань женьминьби 4.066

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 сентября составил 330,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $275,7 млн.

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