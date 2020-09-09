Межбанковский рынок Украины закрылся в среду ростом курса доллара
В среду, 9 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал на семь копеек с 27,77 грн/$1 во вторник, 8 сентября и составил 27,84 грн/$1.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,83-27,85 грн/$1.
Согласно данным Национального Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке сегодня снизился до 27,82 грн/$1 с 27,80 грн/$1 во вторник. Сам НБУ ослабил курс нацвалюты на 10 сентября - до 27,8296 грн/$1 с 27,8032 грн/$1 накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 сентября 2020 года.
Код Наименование валюты официальный курс
- AUD 1 австралийский доллар 20.1612
- AZN 1 азербайджанский манат 16.3819
- BGN 1 болгарский лев 10.5776
- BYN 1 белорусский рубль 16.7477
- KRW 100 южнокорейских вон 2.3403
- HKD 1 гонконгский доллар 3.5907
- DKK 1 датская крона 4.4041
- USD 1 доллар США 27.8296
- EUR 1 ЕВРО 32.768
- EGP 1 египетский фунт 1.7616
- JPY 10 японских йен 2.6199
- PLN 1 польский злотый 7.3645
- INR 10 индийских рупий 3.7844
- CAD 1 канадский доллар 21.0583
- HRK 1 хорватский кун 4.3497
- MXN 1 мексиканский песо 1.2833
- MDL 1 молдавский лей 1.675
- ILS 1 новый израильский шекель 8.1804
- NZD 1 новозеландский доллар 18.5178
- NOK 1 норвежская крона 3.0584
- ZAR 1 южноафриканский ренд 1.6641
- RUB 10 российских рублей 3.6718
- RON 1 румынский лей 6.7438
- IDR 1000 индонезийских рупий 1.8792
- SAR 1 саудовский реал 7.4194
- SGD 1 сингапурский доллар 20.3329
- XDR 1 SDR - специальные права заимствований 39.2298
- KZT 100 казахстанских тенге 6.5283
- TRY 1 турецкая лира 3.7128
- HUF 100 венгерских форинтов 9.1605
- GBP 1 фунт стерлингов 35.9809
- CZK 1 чешская крона 1.2351
- SEK 1 шведская крона 3.1624
- CHF 1 швейцарский франк 30.3369
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4.066
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 сентября составил 330,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $275,7 млн.
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким в Украине будет курс доллара в 2021 году.
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