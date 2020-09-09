В среду, 9 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал на семь копеек с 27,77 грн/$1 во вторник, 8 сентября и составил 27,84 грн/$1.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,83-27,85 грн/$1.

Согласно данным Национального Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке сегодня снизился до 27,82 грн/$1 с 27,80 грн/$1 во вторник. Сам НБУ ослабил курс нацвалюты на 10 сентября - до 27,8296 грн/$1 с 27,8032 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 сентября 2020 года.

Код Наименование валюты официальный курс

AUD 1 австралийский доллар 20.1612

AZN 1 азербайджанский манат 16.3819

BGN 1 болгарский лев 10.5776

BYN 1 белорусский рубль 16.7477

KRW 100 южнокорейских вон 2.3403

HKD 1 гонконгский доллар 3.5907

DKK 1 датская крона 4.4041

USD 1 доллар США 27.8296

EUR 1 ЕВРО 32.768

EGP 1 египетский фунт 1.7616

JPY 10 японских йен 2.6199

PLN 1 польский злотый 7.3645

INR 10 индийских рупий 3.7844

CAD 1 канадский доллар 21.0583

HRK 1 хорватский кун 4.3497

MXN 1 мексиканский песо 1.2833

MDL 1 молдавский лей 1.675

ILS 1 новый израильский шекель 8.1804

NZD 1 новозеландский доллар 18.5178

NOK 1 норвежская крона 3.0584

ZAR 1 южноафриканский ренд 1.6641

RUB 10 российских рублей 3.6718

RON 1 румынский лей 6.7438

IDR 1000 индонезийских рупий 1.8792

SAR 1 саудовский реал 7.4194

SGD 1 сингапурский доллар 20.3329

XDR 1 SDR - специальные права заимствований 39.2298

KZT 100 казахстанских тенге 6.5283

TRY 1 турецкая лира 3.7128

HUF 100 венгерских форинтов 9.1605

GBP 1 фунт стерлингов 35.9809

CZK 1 чешская крона 1.2351

SEK 1 шведская крона 3.1624

CHF 1 швейцарский франк 30.3369

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.066

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 сентября составил 330,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $275,7 млн.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, каким в Украине будет курс доллара в 2021 году.

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