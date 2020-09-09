Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск, касающийся Кабинета министров. Истец требует у правительства внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК на сайте ведомства.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет министров Украины. Среди требований иска - признать противоправной бездействие правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента", - отметили в суде.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее "Страна" приводила заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинский язык должен быть единственным государственным, но с детского сада граждане страны должны изучать английский.

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