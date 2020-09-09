Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.

С другой - именно самые большие города превратились в эпицентры заражения, а значит, многие их жители задумываются об опасности, обусловленные проживанием в них.

Об этом идет речь в статье профессора истории и международных отношений Принстонского университета Гарольда Джеймса, опубликованной IPG.

"Covid-19 убил мегаполисы? Нет сомнений, что пандемия меняет ход глобализации, превратив центры мировой экономики (такой, какой она была до 2020 года) в эпицентры заражения и ставя их будущее под вопрос. Но одновременно этот кризис подчеркнул слабости мегаполисов и ускорил уже начавшиеся ранее процессы", - сказано в материале.

К началу века города, подобные Лондону, Нью-Йорку и Гонконгу, превратились в центральные узлы в глобальной системе потоков денег, людей и идей. В них аккумулировались предприниматели и инноваторы. Однако мегаполисам нужен широкий спектр и других работников, имеющих различные навыки. И поэтому в них также стекались иммигранты, ищущие удачи или просто новых возможностей для своих детей.

"Все это неизбежно создало новую напряженность в отношениях с окружающими территориями. Люди в пригородах или сельских районах стали воспринимать городскую жизнь как нечто недостижимое или нежелательное", - говорится в статье.

Указывается, что вместе с Covid-19 пришел страх заразиться, и "начался массовый исход богачей". Локальная экономика в зажиточных районах рухнула. Пандемия создала новую форму социальной поляризации, поскольку работники сферы услуг (здравоохранение, общественный транспорт, розничная торговля) были вынуждены либо подвергнуть себя риску заражения, либо пожертвовать своими доходами.

Напротив, работники из сферы знаний просто начали работать удаленно и заказывать товары и услуги на дом; они не потеряли ничего, кроме возможности физического общения.

"В последнее время вирус стал стимулировать поиски альтернативы дорогим (в допандемическую эпоху) мегаполисам. Технологии делают удаленную занятость весьма простой и привлекательной для работников из сферы знаний, устраняя неприятные поездки на работу и расходы на городскую жизнь. Почему бы не работать и жить там, где человеку хочется?" - сказано в колонке.

Так, исторической параллелью сегодняшнему упадку мегаполисов является Венеция. Задолго до нынешнего кризиса этот город давно стал олицетворением универсальной проблемы. Достигнув максимального расцвета в конце XVI века, он стал жертвой затяжного спада, вызванного изменением маршрутов торговых путей, возникновением новой конкуренции со стороны более бедных, но более динамичных городов, а также близостью к источникам болезней.

Впрочем, Венеция может также послужить моделью для мегаполиса в эпоху после Covid. Производство ключевых венецианских товаров переместилось в глубинку, в небольшие города, например, в Тревизо и Виченцу, что вынудило Венецианскую республику выстраивать новые политические отношения с окрестными территориями.

"А в наши дни уже начавшиеся ранее политические конфликты помешали единому ответу на пандемию. Сама природа глобальных городов такова, что они особенно уязвимы перед вирусом, но, когда тот ударил, лидеры городов и национальные власти стали сваливать вину друг на друга. Мэр Лондона Садик Хан регулярно критикует премьер-министра Британии Бориса Джонсона за его непоследовательную стратегию в отношении карантина. Мэр Нью-Йорка развязал трехстороннюю борьбу с губернатором штата Нью-Йорк и с Трампом, который сам использует кризис в американских городах для отвлечения внимание от собственных ошибок в управлении. В случае с Гонконгом вирус обеспечил Китаю прикрытие для установления власти над этой территорией с помощью нового, крайне широкого закона о безопасности", - говорится в статье.

Авторы приходят к выводу, что без компетентного управления мегаполисы обречены разделить судьбу великих городов прошлого.

Напомним, глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям.

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