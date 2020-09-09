Во вторник, 8 сентября, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4075, который предусматривает введение запрета на выезд за границу для украинцев, которые уличили в неуплате налогов и сборов.

Об этом сообщает сайт парламента.

Инициатор законопроекта - депутат от "Слуги народа" Дарья Володина - предлагает дополнить соответствующей нормой статью 6 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Речь идет о праве граждан Украины на выезд из страны, которое предлагается временно ограничить в случае уклонения от выполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса (ЕСВ).

Соответствующий запрет будет действовать до погашения заложенности.

"Принятие законопроекта будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также будет стимулировать их своевременно выполнять финансовые обязательства", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что после регистрации законопроекта в Раде 8 сентября, уже 9 сентября его направили на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что за три года число должников в Украине выросло больше, чем в два раза.

Также мы писали, что Раде рекомендовали принять законопроект о запрете должникам за коммуналку покидать Украину.