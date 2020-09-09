В четверг, 10 сентября, по всей территории Украины будет солнечная погода без осадков. Завтра ожидается настоящее "бабье лето" с температурой воздуха до +29 градусов.

Такие данные приводит украинский Гидрометцентр.

Ни в одной области Украины в четверг не пройдет дождь. Средняя температура воздуха составит +23...+26 градусов. Теплее всего будет в южных регионах, там воздух прогреется до +26...+29 градусов.

В восточных областях будет немного прохладнее, до +22...+26 градусов тепла. На севере и в центре страны воздух прогреется до +23...+27 градусов.

В Киеве в четверг ожидается до +27 градусов, ночью будет прохладнее, температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов.

Напомним, сегодня в Украине также синоптики не прогнозировали осадков. По всей Украине ожидается солнечная и сухая погода с прохладной ночью.

Также мы сообщали, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.