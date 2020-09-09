Пушилин отменил свой приказ об уничтожении украинских позиций под Горловкой
"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил об отмене своего приказ об уничтожении украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, в среду, 9 сентября.
"В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы.
В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи н.п. Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта "е" Мер по усилению режима прекращения огня.
Еще раз подчеркиваю, что приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на минской площадке договоренностей. Тем не менее представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны", - написал он.
Напомним, "Страна" уже подробно разбирала ситуацию, которая возникла вокруг позиций украинских войск около Шум. Пушилин еще неделю назад поставил украинской стороне ультиматум срыть траншеи. В противном случае угрожая открыть огонь.
Так, глава "ДНР" 5 сентября отдал приказ накрыть огнем позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). Он утверждал, что украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются. Тогда датой обстрела он назвал понедельник, 7 сентября.
После чего руководство "ДНР" сегодня уже третий раз за последнее время переносило исполнение приказа "главы ДНР".
В среду, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.