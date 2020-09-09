"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил об отмене своего приказ об уничтожении украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, в среду, 9 сентября.

"В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы.

В случае если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи н.п. Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта "е" Мер по усилению режима прекращения огня.

Еще раз подчеркиваю, что приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на минской площадке договоренностей. Тем не менее представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны", - написал он.

Напомним, "Страна" уже подробно разбирала ситуацию, которая возникла вокруг позиций украинских войск около Шум. Пушилин еще неделю назад поставил украинской стороне ультиматум срыть траншеи. В противном случае угрожая открыть огонь.

Так, глава "ДНР" 5 сентября отдал приказ накрыть огнем позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). Он утверждал, что украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются. Тогда датой обстрела он назвал понедельник, 7 сентября.

После чего руководство "ДНР" сегодня уже третий раз за последнее время переносило исполнение приказа "главы ДНР".

В среду, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.