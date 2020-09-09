Новый тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после прогремевшего скандала со своим назначением не стал переселяться в арендованную квартиру и живет на базе "Динамо" в Конче-Заспе.

Об этом сообщил румынский сайт "Ziare".

Как отмечается, 75-летний румынский тренер, опасаясь за свою жизнь, решил не покидать хорошо охраняемую базу.

Кроме того, по данным СМИ, Мирча еще не получил и части своей тренерской зарплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что незадолго после назначения Мирча Луческу тренером "Динамо" румынский тренер решил покинуть свой пост. Однако позже президент президент киевского "Динамо" Игорь Суркис уговорил Лучаску остаться, несмотря на шквал критики со стороны фанатов команды.

Ранее мы писали, как Луческу триумфально дебютировал на посту наставника "Динамо" под крики ультрас.