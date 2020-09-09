Член Координационного совета Мария Колесникова, которую в Беларуси арестовали по подозрению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в случае признания ее вины может получить от 2 до 5 лет тюрьмы.

О том, что Мария Колесникова не задержана, а арестована в комментарии "РИА Новости" сообщил ее отец. Он принес в СИЗО вещи, чтобы их передали дочери.

По словам мужчины, Колесниковой инкриминируют ч.3 ст.361 УК Беларуси - "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", совершенные с использованием средств массовой информации или интернета.

Напомним, что Марию Колесникову похитили в центре Минска 7 сентября. Неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли.

Уже на следующий день, 8 сентября, в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Колесникова, а также еще двое членов Координационного совета, уехали из страны. Позже в ведомстве добавили, что Колесникову буквально "выпихнули" из салона, она не выехала из Беларуси и задержана.

Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что члены Координационного совета Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Беларуси, а Колесникова выезжать из республики отказалась и порвала свой паспорт.