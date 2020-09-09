Правительство Сербии приняло решение о заморозке совместных военных учений с Россией и республикой Беларусь под названием "Славянское братство-2020", которые пройдут на белорусской территории.

Об этом сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин, в среду, 8 сентября, пишет TACC.

"В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС - ни с Востоком, ни с Западом", - заявил министр обороны Сербии.

По словам Вулина, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от учений с республикой Беларусь.

"Республика Сербия находится под страшным и неоправданным давлением со стороны ЕС. Давление, которое не имеет никакого смысла и которое не находит основания в наших решениях и действиях, и даже в реальности - результат истерии, которая определяет политические решения и направления больших сильных государств", - сказал министр.

Он отметил также, что от Сербии требуют под угрозой лишения её "европейского будущего".

"Согласно решению Народной Скупщины - мы военно-нейтральная страна. И, чтобы сохранить нашу позицию военной нейтральности и избежать или хотя бы минимизировать последствия участившихся нападок на нашу страну, политику и экономику, Правительство Сербии на сегодняшнем заседании приняло решение, что в ближайшие шесть месяцев будут прекращены все военные учения и все активности с нашими партнерами без различий", - цитирует Вулина телеграм-канал "Русский балканист".

Напомним, ранее планировалось, что сербские военные примут участие в предстоящих учениях "Славянское братство-2020", которые пройдут с 10 по 15 сентября.

Также мы писали, что белорусские военные привели в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.