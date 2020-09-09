После того, как президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира, он восторженно за полчаса ретвитнул 17 сообщений об этом.

Два твитта в своем Twitter-аккаунте американский лидер сопроводил благодарностью со словами "спасибо!".

Остальные сообщения Трамп ретвитнул в своем аккаунте.

Напомним, в среду, 9 сентября, стало известно, что депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США на Нобелевскую премию мира. Американского лидера могут наградить за усилия по разрешению продолжительных конфликтов между разными странами.

Также мы писали, что два года назад Дональда Трампа политики выдвинули на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.